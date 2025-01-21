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Фигурное катание

Сегодня, 15:25

Траньков опроверг информацию о распаде пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков прокомментировал «СЭ» появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский близка к распаду.

«У меня такой информации нет. Я сейчас на больничном нахожусь с детьми, не знаю тонкостей их подготовки. Уверен, что все нормально, ребята работают, иначе я бы точно знал», — сказал тренер пары.

Также Траньков подтвердил, что Бойкова/Козловский примут участие в финале «Гран-при России» в Красноярске.

«Не было никаких предпосылок по здоровью, чтобы не выступать», — добавил олимпийский чемпион.

Бойкова/Козловский являются чемпионами Европы, двукратными чемпионами России и участниками Олимпийских игр в Пекине. На прошедшем чемпионате России в Омске Бойкова/Козловский заняли третье место по итогам короткой программы и второе место по сумме баллов, став серебряным призерами.

Фигурное катание
Максим Траньков
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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