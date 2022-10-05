Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на конфликт прославленных фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

«Я не калькулятор — не считаю достижения ни одного, ни другого. Оба хороших спортсмена. Они олимпийские чемпионы и добились многого. В их разборках принимать участие я не собираюсь. Смешно выяснять отношения на льду. У любого спортсмена есть период жизни, когда он может выступать в полную силу», — приводит слова Родниной Sport24.

Также трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что ей не интересно сейчас смотреть на Плющенко и Ягудина.

«Смотреть сейчас что на Плющенко, что на Ягудина — мне не очень интересно. Лучше смотреть на современных молодых спортсменов. Кто легендарнее? Я (смеется)», — сказала Роднина.

3 октября Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире по шоу-программам, и сказал, что Алексей не умеет кататься. На что Ягудин в своем Telegram-канале опубликовал статистику очных встреч с Евгением на турнирах, по которой он превосходит Плющенко.

Отметим, что Плющенко не оставил без внимания данный пост Ягудина и опубликовал другую статистику, по которой уже он превосходит Ягудина.

В интервью «СЭ» Татьяна Тарасова назвала Плющенко «идиотом» за его критику в адрес Ягудина.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира. Евгений Плющенко — 2-кратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира.

Ирина Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира.