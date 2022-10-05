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Фигурное катание

Сегодня, 10:05

Роднина — о конфликте Плющенко и Ягудина: «Смотреть сейчас на них не очень интересно. Кто легендарнее? Я»

Роднина отреагировала на конфликт Плющенко и Ягудина
Анна Горшкова
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на конфликт прославленных фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

«Я не калькулятор — не считаю достижения ни одного, ни другого. Оба хороших спортсмена. Они олимпийские чемпионы и добились многого. В их разборках принимать участие я не собираюсь. Смешно выяснять отношения на льду. У любого спортсмена есть период жизни, когда он может выступать в полную силу», — приводит слова Родниной Sport24.

Также трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что ей не интересно сейчас смотреть на Плющенко и Ягудина.

«Смотреть сейчас что на Плющенко, что на Ягудина — мне не очень интересно. Лучше смотреть на современных молодых спортсменов. Кто легендарнее? Я (смеется)», — сказала Роднина.

3 октября Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире по шоу-программам, и сказал, что Алексей не умеет кататься. На что Ягудин в своем Telegram-канале опубликовал статистику очных встреч с Евгением на турнирах, по которой он превосходит Плющенко.

Отметим, что Плющенко не оставил без внимания данный пост Ягудина и опубликовал другую статистику, по которой уже он превосходит Ягудина.

В интервью «СЭ» Татьяна Тарасова назвала Плющенко «идиотом» за его критику в адрес Ягудина.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира. Евгений Плющенко — 2-кратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира.

Ирина Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-04-rodnina-smotret-seychas-na-plyushchenko-ili-yagudina-ne-ochen-interesno-kto-legendarneye-ya
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Евгений Плющенко
Ирина Роднина
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