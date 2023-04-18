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Фигурное катание

Сегодня, 14:45

Тренер академии Навки выступила за санкции в отношении применивших насилие к детям коллег

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер академии Татьяны Навки Ирина Смирнова в интервью «СЭ» высказалась о насилии в фигурном катании.

Ранее Смирнова работала с такими специалистами, как Рафаэль Арутюнян и Светлана Соколовская, ее подопечные Иван Попов и Виктория Морозова попадали в топ-10 чемпионата России и финала Гран-при.

— Если вам скажут: «Ну, что такого, что чехлом разок огрел? Это же во благо!», что ответите?

— Я категорически против, — сказала Смирнова. — Но есть другая сторона — некоторые вещи, которые называют насилием, ими не являются, это утрируется. Когда тренер требует от фигуриста сделать 20 повторений, а тот хочет 15 — это не насилие. Это нормально. Если тренер считает реальным 20 раз, значит, ты можешь и надо делать. Но рукоприкладство, унижение, эксперименты над детьми — это совсем другое и недопустимо.

— И что делать с тренерами?

— Наверное, наказывать. Лишать неких условий, не допускать к работе, соревнованиям. Но какие-то санкции должны быть.

Полностью интервью с Ириной Смирновой читайте на сайте «СЭ».

Ирина Смирнова (справа) со&nbsp;своей подопечной Викторией Морозовой. «Хотим, чтобы наши одиночницы катались до возраста Туктамышевой». Навка строит свою школу и собирается бросить вызов Тутберидзе и Плющенко

Фигурное катание
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