Тренер академии Плющенко высказался о конфликте олимпийского чемпиона с Тутберидзе

Российский конькобежец, призер Олимпийских игр Иван Скобрев в разговоре с «СЭ» порассуждал о треш-токе в фигурном катании. Сейчас Скобрев входит в тренерский штаб Евгения Плющенко.

— Все-таки это немного не моя тема. Я человек, который разговаривал и на итальянском, и на английском и тренировался в разных командах и странах. Поэтому никогда не попадал в конфликтные ситуации со своими соперниками, а, наоборот, пытался со всеми дружить, чему-то у каждого учиться. Ну и по возможности побеждать их! Мне трудно судить. Все-таки у нас не контактный вид спорта, скажем так. Не единоборства, где это выведено на такой уровень взаимоотношений и подготовки к сбоям.

— Вы бы ничего не меняли в своей карьере?

— Ничего, не хотелось бы. Мне кажется, у меня все было хорошо в этом плане. Возможно, только побольше побед, в том числе на Олимпиадах, а в целом карьеру я провел на высоком уровне, на мой взгляд.

— Вы говорили об отношениях Плющенко и Тутберидзе, что они не лучшие, и тот сезон с их перепалками был сверхрейтинговым.

— Я такой человек, неконфликтный, поэтому для меня это... Не то чтобы неприемлемо. Если есть некий коммерческий ход, он согласован, не знаю, с менеджерами, пиар-агентствами, то почему бы и нет? Такие вещи позволяют создать дополнительный ажиотаж, привлечь больше зрителей. Возможно, это имеет право на жизнь. Но я стоял от этого в сторонке (смеется).

Сейчас, когда я работаю в академии Евгения Плющенко, узнал об этих нюансах, конечно. И непосредственно внутри нашей команды, и из прессы. Но мне кажется, как такового жесткого противостояния Плющенко и Тутберидзе нет. Это больше пресса раздувает, чтобы привлечь дополнительное внимание. Но если от этого растет число болельщиков, интерес, это только во благо спорту, — сказал Скобрев.