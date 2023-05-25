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Сегодня, 19:51

Жулин готов пригласить Костомарова тренером в свою группу

Руслан Минаев
Роман Костомаров, Александр Жулин, Татьяна Навка.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Тренер Александр Жулин заявил, что готов пригласить экс-фигуриста Романа Костомарова в свою группу.

«Когда все закончилось, он (Костомаров) позвонил мне и сказал, что справится. Мне это очень понравилось. Я ему сказал, что если захочет, 100 процентов возьму его тренером или еще кем в любой ипостаси», — цитирует Жулина РИА «Новости Спорт».

Также Жулин рассказал, что у него затряслись руки, когда ему позвонил Костомаров.

«Вижу звонок — и руки дрожат. Мы же его все уже... Не знали, кому молиться и что делать, — признался Жулин. — Если честно, мелькнула очень нехорошая мысль — может, звонит (жена) Оксана (Домнина) с его телефона, случилось что-то. Но звонил Ромка, поговорили с ним. Я очень порадовался, что голос у него был, ну, человеческий, нормальный», — сказал Жулин.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

Источник: РИА
Фигурное катание
Александр Жулин
Роман Костомаров
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