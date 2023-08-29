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Сегодня, 22:31

Жулин — о нахождении Горбачевой: «Переходный возраст, гормоны играют»

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Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о нахождении фигуристки Алины Горбачевой.

«Как обычный ребенок в 16 лет поссорилась с тренером. Переходный возраст, гормоны играют. Аккуратней надо быть тренерам и самим спортсменов, у которых психика расшатана. Сложная ситуация. Тут надо обращаться к Малахову, а не ко мне. Если я наорал на свою ученику так, что она пропала, то я бы безумно переживал и в следующий раз так не делал. Правда, страшно, очень сильно напугала нас девочка. Думаю, что тренеру надо сесть, поговорить с ней и прийти к общему знаменателю. А может, девочка очень обидчивая. Может, тренер ей сказал, что с таким катанием она никогда не выиграет Олимпийские игры. Вроде как ничего не сказала серьезного. Может же быть такое. И я могу так сказать. Это очень сложный момент, можно очень долго рассуждать», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что местонахождение фигуристки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. Отмечается, что в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент

Фигурное катание
Александр Жулин
Алина Горбачева
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