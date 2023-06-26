Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал для «СЭ» видео тренировки олимпийского чемпиона Романа Костомарова на велотренажере.

«Очень рад, что у Романа, у нашего легендарного фигуриста, все идет на поправку. Пусть борется, такая жизнь», — сказал Мишин «СЭ».

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

Ранее стало известно, какие протезы использует Костомаров на видео.