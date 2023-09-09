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Сегодня, 11:49

Тренер Горбачевой — о подготовке к контрольным прокатам: «Алина восстанавливается после травмы, накатывает программу»

Микеле Антонов
Корреспондент
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер фигуристки Алины Горбачевой Софья Федченко рассказала «СЭ» о подготовке спортсменки к контрольным прокатам.

«Все в штатном режиме. Алина восстанавливается после травмы, накатывает программу. Как она себя сама чувствует? Я думаю, вы сможете задать ей этот вопрос на прокатах», — сказала Федченко «СЭ».

Предсезонные контрольные прокаты пройдут 16-17 сентября в «Мегаспорте», где спортсмены представят свои программы.

Также в прокате примут участие: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Вероника Яметова. Полный список участников.

Фигурное катание
Алина Горбачева
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