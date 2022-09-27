Тутберидзе: «Трусова сама изъявила желание ради болельщиков выйти хотя бы на короткую программу»

Тутберидзе заявила, что Трусова решила выйти на короткую программу ради болельщиков, несмотря на травму

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала выступление фигуристки Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России. По ее словам, 18-летняя россиянка решила выйти на короткую программу ради болельщиков, несмотря на проблемы со здоровьем.

«Трусова сама изъявила желание ради болельщиков выйти хотя бы на короткую программу, — приводит слова Тутберидзе официальный сайт пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — Наша спортивная пара — просто красавцы! Короткая программа удалась даже лучше, чем олимпийская. Она мощнее. Она меня трогает больше».

В понедельник, 25 сентября, пресс-служба ФФККР сообщила, что Трусова не примет участия в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России из-за травмы спины. 24 сентября фигуристка представила короткую программу под блюзовую композицию I Put A Spell On You.