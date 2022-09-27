Тутберидзе: «Трусова сама изъявила желание ради болельщиков выйти хотя бы на короткую программу»

27 сентября, 11:20
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала выступление фигуристки Александры Трусовой на контрольных прокатах сборной России. По ее словам, 18-летняя россиянка решила выйти на короткую программу ради болельщиков, несмотря на проблемы со здоровьем.
«Трусова сама изъявила желание ради болельщиков выйти хотя бы на короткую программу, — приводит слова Тутберидзе официальный сайт пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — Наша спортивная пара — просто красавцы! Короткая программа удалась даже лучше, чем олимпийская. Она мощнее. Она меня трогает больше».
В понедельник, 25 сентября, пресс-служба ФФККР сообщила, что Трусова не примет участия в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России из-за травмы спины. 24 сентября фигуристка представила короткую программу под блюзовую композицию I Put A Spell On You.