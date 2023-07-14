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Фигурное катание

Сегодня, 19:45

Тренер фигуриста Чиризано рассказала, что он и его партнерша из Чехии «любят друг друга»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Итальянский тренер Барбара Фузар-Поли в интервью «СЭ» прокомментировала работу с российским фигуристом Дарио Чиризано и чешкой Денисой Цимловой.

Весной Чиризано попросил разрешения перейти в чешскую сборную у Федерации фигурного катания России, но получил отказ. Теперь фигуристу собираются оформить переход в Италию.

— Дениса и Дарио, может быть, будут выступать за Италию, — начала Фузар-Поли. Они делают хорошую работу, прогресс огромный. Мы уже определили музыку для произвольного танца, уже конструируем программу. Ребята очень хорошо работают, они любят друг друга, им нравится здесь, со мной. А мы любим их. У них их возможность кататься с Шарлен [Гиньяр] и Марко [Фаббри], это одна из лучших в мире пар. Большое подспорье для них и других фигуристов.

— Любят друг друга — это вы в каком смысле?

— Я имею в виду дружбу, партнерство на льду. Они любят кататься вместе, наслаждаются ледовыми тренировками. Каждый день видны улучшения.

— Что было самым сложным в начале работы?

— Когда вы приступаете к работе с новой парой, то неизбежно натыкаетесь на проблемы, разные школы, даже стили. Но Дарио катался у меня в юности два года, я знаю его катание, его как личность. И когда он искал партнершу, я написала ему — Дарио, у меня есть для тебя хорошая девушка, к тому моменту я работала с Денисой уже четыре года. Была уверена, что она ему подойдет и они сработаются. Они хотели присмотреться друг к другу, заложили две недели на то, чтобы скататься. И после трех дней сказали, что готовы. Хотя я уже на первый день поняла, что это пара (смеется.).

Они подошли друг другу, качество катания и стили сочетаются, все пошло так легко. То есть не легко, конечно — они же начали делать новые поддержки, элементы. Они не могут использовать связки из предыдущих программ, потому что они никогда не катались вместе. И мы решили не использовать ничего из их программ с предыдущими партнерами. Хотим делать новое! И пока работает. Мне нравится музыка. Про ритм-танец пока не думали — не знаем, получат ли они релиз от российской федерации, выступят ли они в сезоне. Очень надеюсь, что будут, если не с начала, то с чемпионата Европы или мира. Но мы работаем, и если даже сезон будет пропущен, оставим программу на сезон-2024/25.

— Скажете, какая музыка?

— Не-е-е-т, я вам не скажу! Но это что-то очень хореографичное, не про любовь под обычную музыку.

Полностью интервью с Барбарой Фузар-Поли о России и паре Дэвис/Смолкин читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
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