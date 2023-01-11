Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:51

Тренер фигуристов Мишин заболел после чемпионата России в Красноярске

Алина Савинова
Алексей Мишин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин заболел после чемпионата России в Красноярске. Супруга тренера Татьяна Мишина заявила, что болезнь протекает без высокой температуры.

«Он заболел, но несильно — голос сел, на каток не ходит, лечится, еще с Красноярска. Здоровье важнее всего, в группе все под контролем — и я хожу, и Татьяна Прокофьева. Посмотрим, как будет вечером, днем он говорил, что уже лучше, будем надеяться, что это не грипп. Он два дня назад уехал на дачу и находится там, чтобы и меня не заразить, и спокойно отлежаться. Надеемся, что все будет в порядке, на Кубок Первого канала собирался, настрой оптимистичный», — приводит ТАСС слова жены специалиста.

В группе 81-летнего Мишина тренируются серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпион России Евгений Семененко.

Соревнования по фигурному катанию в рамках Кубка Первого канала пройдут с 21 по 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

Источник: https://tass.ru/sport/16779325
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
0
Читайте также
Почему Непомнящему запрещают играть чемпионский матч в России? ФИДЕ не может найти место для поединка
Тарасова пожелала скорейшего выздоровления Костомарову
В ВСУ признали большие потери у Артемовска
Толкнувший офицера военный приговорен к 5,5 года лишения свободы
Командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен начальник Генштаба Герасимов
В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре многодетную мать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Роднина: «Для меня лучший спортсмен года — это Александр Большунов»

Мишина — о здоровье мужа: «Никакого подозрения на пневмонию нет. Просто бронхит»