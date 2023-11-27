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Фигурное катание

Сегодня, 12:07

Тренер Гончаренко назвала перспективным дуэт фигуристов Косторной и Куницы

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, что думает о выступлении Алены Косторной и Георгия Куницы в соревнованиях спортивных пар на этапе «Гран-при России» в Москве.

«Прогресс, что называется, налицо. Алена мне очень нравится, девочка с красивыми линиями, со своей харизмой, со своим почерком. Яркая партнерша. Я люблю такие пары, Георгий ее мужественно оттеняет. Они мне нравятся, я сразу сказала, что эта пара обещает быть очень перспективной в будущем, они претендуют на высокий уровень. Виден азарт, они хотят пробиться, подняться как можно быстрее», — цитирует Гончаренко «Газета.Ru».

В одиночном катании 20-летняя фигуристка стала чемпионкой Европы, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20. Также на ее счету серебро и две бронзы чемпионата России.

На втором этапе «Гран-при России» Косторная в паре с Георгием Куницей заняла четвертое место. Спортсмены набрали 192,77 балла за два проката. Косторная осталась недовольна оценкой судей за компоненты, заявив, что их труд «был спущен в унитаз». Фигуристы встали в пару в феврале 2023 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/27/21796993.shtml
Алена Косторная / Георгий Куница
Инна Гончаренко
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