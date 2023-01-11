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Фигурное катание

Сегодня, 20:19

Тренер Гончаренко объяснила популярность фигуристки Валиевой харизмой и обаянием

Мария Гусева
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Российский тренер Инна Гончаренко отреагировал на признание фигуристки Камилы Валиевой спортсменкой года по данным ВЦИОМа.

«Думаю, здесь роль сыграли и популярность фигурного катания в стране в целом, и самой Камилы, — цитирует ТАСС Гончаренко. — Я все-таки считаю, что это лично ее харизма, очарование и, возможно, некий трагизм ситуации повлияли. Камила все же выступала на чемпионате России, а Аня и Саша пропустили. Лично я голосовала за Лизу Туктамышеву. Но народ решил, что это Камила, прекрасная кандидатура, она очаровательна, богом поцелована, талантливейшая девочка».

Спортсменом 2022 года принявшие участие в опросе ВЦИОМа россияне признали олимпийскую чемпионку в командном соревновании Камилу Валиеву (ее назвали 7% респондентов). На втором месте расположился лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (4%).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Инна Гончаренко
Камила Валиева
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