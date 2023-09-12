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Фигурное катание

Сегодня, 12:10

Тренер Горбачевой Федченко рассказала, как искали сбежавшую фигуристку

Виктория Кравченко
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер Алины Горбачевой Софья Федченко рассказала, как заметила исчезновение фигуристки.

— На льду, минут через 20 после начала сеанса. Стала переживать, что она долго разминается и вышла в холл на нее посмотреть. Не нашла. Позвонила — телефон недоступен. Сначала подумала, что она где-то в Ледовом, там плохо сеть ловит. Прошло еще 15 минут. И тут я испугалась.

Побежала смотреть камеры на выходе, увидела, что она вышла с катка 20 минут назад. Телефон также недоступен. Я позвонила маме. Сказала, что Алина пропала, чтобы она подала заявление в полицию. Сама позвонила в «ЛизаАлерт», чтобы они оперативно подключились к поиску. Параллельно мы ездили и бегали по району, потом стали искать возможность посмотреть камеры в ближайших ЖК, — цитирует Федченко Sport24.

Ранее тренер Горбачевой рассказала, почему не боялась суицида фигуристки после ее пропажи. Она также заявила, что история с исчезновением Горбачевой не была связана с фигурным катанием.

Девушка пропала 28 августа, через день ее нашли и доставили в Следственный комитет. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-577284-uvideli-chto-ona-poshla-k-rechke-i-ispugalis-yeshche-bolshe-fedchenko-rasskazala-kak-iskali-sbezhavshuyu-gorbachevu
Алина Горбачева
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