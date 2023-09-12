Тренер Горбачевой Федченко рассказала, как искали сбежавшую фигуристку

Тренер Алины Горбачевой Софья Федченко рассказала, как заметила исчезновение фигуристки.

— На льду, минут через 20 после начала сеанса. Стала переживать, что она долго разминается и вышла в холл на нее посмотреть. Не нашла. Позвонила — телефон недоступен. Сначала подумала, что она где-то в Ледовом, там плохо сеть ловит. Прошло еще 15 минут. И тут я испугалась.

Побежала смотреть камеры на выходе, увидела, что она вышла с катка 20 минут назад. Телефон также недоступен. Я позвонила маме. Сказала, что Алина пропала, чтобы она подала заявление в полицию. Сама позвонила в «ЛизаАлерт», чтобы они оперативно подключились к поиску. Параллельно мы ездили и бегали по району, потом стали искать возможность посмотреть камеры в ближайших ЖК, — цитирует Федченко Sport24.

Ранее тренер Горбачевой рассказала, почему не боялась суицида фигуристки после ее пропажи. Она также заявила, что история с исчезновением Горбачевой не была связана с фигурным катанием.