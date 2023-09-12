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Фигурное катание

Сегодня, 12:00

Тренер Горбачевой рассказала о конфликте с фигуристкой перед ее побегом: «Считаю себя виноватой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Софья Федченко, тренер фигуристки Алины Горбачевой рассказала о конфликте со спортсменкой перед ее исчезновением.

«В ее импульсивном поступке я считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт. Бытовой, абсолютно не имеющий отношения к спорту. После долгого разговора я обозначила Алине свою позицию, касающуюся ее проживания со мной и моей опеки над ней. Сказала, что не готова нести ответственность за ее жизнь и здоровье, если не соблюдаются определенные правила. Подчеркнула, что она может продолжать кататься в академии, и на тренировочный процесс это никак не повлияет. Но, что касается жизни, то ей нужно переезжать к кому-то из родственников или снять отдельно квартиру, поставив предварительно в известность маму», — приводит Sport24 слова Федченко.

Тренер отметила, что ей не хочется выносить произошедшее на всеобщий суд, но из-за большого количества ложной информации и негатива вокруг нее и спортсменки специалист решила выступить с заявлением.

Алина Горбачева пропала 28 августа после того, как вышла с катка «Чкалов Арены» в Москве. К поискам 16-летней фигуристки были привлечены водолазы и группа волонтеров. Вечером 29 августа спортсменку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве.

Утром 30 августа Горбачеву передали матери. В тот же день фигуристка опубликовала в соцсетях пост, в котором извинилась за свое поведение.

8 сентября тренер спортсменки Софья Федченко заявила, что инцидент остался в прошлом, а 9 сентября сообщила, что Горбачева восстанавливается от травмы и готовит новую программу к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут с 16 по 17 сентября в Москве.

Алина Горбачева — чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров.

Алина Горбачева. «Поступок не вписывается в понятие «нормально». Горбачева не устает извиняться

Фигурное катание
Алина Горбачева
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