Тренер Горбачевой рассказала, почему не боялась суицида фигуристки после ее пропажи

Тренер российской фигуристки Алины Горбачевой Софья Федченко рассказала о своих страхах после пропажи своей ученицы.

— Испугались, что мог случиться суицид?

— Боже упаси! Нет, таких мыслей не было. Боялись криминала, там стройка рядом, много мигрантов, бомжи на пляже часто бывают. Ну и в целом страшно было, я не ожидала от нее такого поведения и не понимала, что она планирует делать дальше, — цитирует Федченко Sport24.

Ранее тренер Горбачевой заявила, что история с пропажей фигуристки не была связана с фигурным катанием.

Девушка пропала 28 августа, через день ее нашли и доставили в Следственный комитет. Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме. Причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.