Тренер Горбачевой сравнила победу фигуристки над Жилиной с победой Щербаковой над Трусовой на Олимпиаде

Софья Федченко, тренер Алины Горбачевой, которая выиграла чемпионат России среди юниоров, рассказала о том, как проходило планирование выступления спортсменки в произвольной программе.

«Были же две похожие ситуации. Практически аналогичные. У самого Плющенко в 2010 году и у Щербаковой и Трусовой на прошлой Олимпиаде. Из этих ситуаций нужно делать какой-то вывод и работать в существующих правилах. В той системе, которая есть в современном фигурном катании. Ситуация на Олимпиаде-2022 с Аней Щербаковой и Александрой Трусовой очень показательна. Аня выиграла Игры с двумя чистыми четверными и с классными прокатами. Саша сделала пять четверных, но проиграла. Проиграла короткой программой. То есть эта ситуация один в один, как сейчас у Алины и Вероники. Точно так же у Алины один квад, а у Вероники — три и триксель. То есть разница в три ультра-си. Точно так же в короткой программе проигранный прокат с большим отрывом по баллам. И тоже из-за тройного акселя. Кто-то пытается идти против системы, а кто-то — идет в системе. Я не пытаюсь идти против. Я считаю, что все нужно рассчитывать и в зависимости от ситуации вставлять тот контент, который гарантированно принесет победу. После проката произвольной Жилиной я понимала, что Алина с одним четверным сальховом выиграет соревнования при чистом прокате», — приводит слова Федченко Metaratings.ru.

На чемпионате России среди юниоров Горбачева выиграла короткую программу, набрав 74,51 балла. Жилина в этом виде программы стала девятой, проиграв лидеру более 7,5 балла. В произвольной программе подопечная Евгения Плющенко набрала 151,85 балла. Горбачева уступила ей менее 2 баллов и по сумме двух программ выиграла турнир.