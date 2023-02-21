Тренер группы Мишина рассказал о секрете долгой карьеры Туктамышевой

Владислав Сезганов, тренер группы Алексея Николаевича Мишина, раскрыл секрет долгой карьеры чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.

— Вы выступали еще тогда, когда катался Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева выиграла чемпионат России, а вы с Артуром Гачинским еще не стали коллегами.

— Из моего поколения я очень многих встречаю за бортиком. Это те, с кем мы катались, еще когда нам было 10-14 лет. Это естественный процесс.

— А Туктамышева все еще катается.

— Лиза именно этим и уникальна, что она смогла выдержать такую длинную спортивную карьеру. Она же выступает не потому, что может просто кататься, а делает это на самом высоком уровне. Туктамышева действительно очень одаренная, у нее великолепная техника. Это позволяет ей так долго сохранять себя как спортсмена.

— Многие отмечают, что Лиза действительно кайфует на льду, что помогает ей так долго выступать. Это можно исследовать с научной точки зрения?

— С точки зрения психологии мне сложно что-то сказать, мои исследования больше посвящены физиологии и биомеханике. Но для меня ее секрет — в первую очередь двигательная одаренность, совмещенная с великолепной техникой.

Во время своей спортивной карьеры Владислав Сезганов стал первым европейским фигуристом, исполнившим четверной лутц на международных соревнованиях. В сезоне-2012/13 Сезганов занял шестое место на чемпионате России, где победителем стал Евгений Плющенко.