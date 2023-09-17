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Фигурное катание

Сегодня, 21:24

Тренер Гуменника изложила свое видение на скандал с запретом программы под Rammstein

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко в разговоре с журналистами объяснила ситуацию с запретом на исполнение короткой программы своего ученика под музыку группы Rammstein на контрольных прокатах сборной России.

— Письмо было от Картушина (Администратор фан-сообщества Софьи Самоделкиной. — Прим. «СЭ»). Мне сказали сначала, что от депутата, теперь оказывается, что не депутат. Я сделала комментарий. Неприятно, что Тамара Николаевна получилась как злыдень. Думаю, она нас уберегала, чтобы ситуация не случилась перед соревнованиями. Как мудрый человек.

— Есть желание бороться за программу?

— Мне очень хочется, чтобы он катал эту программу. Но чье решение это должно быть... Кто должен? Я не знаю. Решение должно быть справедливым. Все в ожидании находятся. Мы ищем вторую программу.

— А нет варианта просто идти с Rammstein, если не против федерация, Первый канал?

— Мне надо подумать, настолько ли я смелая.

— А кого бояться?

— Надо подумать и об этом. Здесь с плеча рубануть... За мной спортсмен стоит. Была бы одна — давно бы рубанула.

На контрольных прокатах сборной России Гуменник показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку Rammstein «по не зависящим от него причинам».

Петр Гуменник и&nbsp;Тилль Линдеманн. Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Петр Гуменник
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