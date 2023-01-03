Тренер Гончаренко назвала открытие года в фигурном катании

Тренер Инна Гончаренко назвала спортсмена, которого считает открытием года в фигурном катании.

«Я бы назвала открытием этого года Петра Гуменника. Он давно катается — то появлялся, то пропадал. Сейчас он снова находит себя. С другой стороны, можно было бы назвать Акатьеву открытием. Но она по юниорам все выигрывала, была на виду. Нельзя сказать, что она резко появилась из тени.

Поэтому в большей степени открытием является все-таки Гуменник, который чуть было не выиграл чемпионат России. Было ожидаемо, что Акатьева будет претендовать на самые высокие места, чего не скажешь про Гуменника», — цитирует Гончаренко «РБ Спорт».

На чемпионате России в Красноярске Гуменник завоевал серебряную медаль, показал одинаковое количество баллов, что и победитель Евгений Семененко. Последний выиграл за счет победы в произвольной программе.