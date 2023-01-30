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Фигурное катание

Сегодня, 19:11

Тренер Кагановской и Ангелопола назвала главную цель фигуристов на сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола Анжелика Крылова заявила, что главной целью для дуэта на сезон является попадание в сборную России.

«Главная цель сезона у ребят — попадание в сборную России. К сожалению, по болезни они пропустили чемпионат России, сейчас у них есть шанс на финале Гран-при России. Хочется, чтобы они показали своей максимум, будем готовиться и соревноваться с лучшими парами страны за медаль. Я признательна болельщикам, которые поддерживают Василису и Валерия, это здорово. Но иногда излишние восторги мешают тренировочному процессу и мне как тренеру. Ребята начинают думать, что они идеальны, и качество, которое мне нужно, не особо важно — их и так хвалят. У нас еще очень много работы впереди, позвольте мне их довести до моего видения идеала», — приводит слова Крыловой ТАСС.

Кагановской 17 лет, Ангелополу — 19. В текущем сезоне они заняли первое место на четвертом этапе Гран-при России и были вторыми на первом этапе. Дуэт отобрался для участия в финале Гран-при России, который пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/16918893
Фигурное катание
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