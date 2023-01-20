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Фигурное катание

Сегодня, 13:37

Тренер Константиновой считает, что фигуристка может в будущем ставить хорошие программы

Виктория Кравченко
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Бывший тренер фигуристки Станиславы Константиновой Виктория Буцаева отреагировала на решение спортсменки завершить карьеру.

«Она взрослая спортсменка, приняла такое решение. Оно изначально было совместное, когда я впервые в интервью сказала, что она закончила. Любому спортсмену с большой карьерой, а она много где выступала, тяжело принимать такое решение. Решение о будущем — ее личное, здесь что-то советовать абсолютно неправильно, знаю, что она принимает участие в сборах, мастер-классах, ей нравится, программы ставит очень хорошие. Думаю, она найдет себе применение, использовав весь тот опыт, что накопила за долгие годы в фигурном катании, работая с разными специалистами высокого уровня», — цитирует Буцаеву ТАСС.

Она также отметила, что остается в фигурном катании и будет участвовать в проектах и шоу.

22-летняя спортсменка является бронзовым призером зимней Универсиады (2019) и серебряным призером этапа «Гран-при» в Финляндии (2018).

Источник: https://tass.ru/sport/16846493
Станислава Константинова
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