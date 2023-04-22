Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:40

Тренер Косторной и Куницы оценил первый прокат пары на публике

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Алена Косторная.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Тренер пары Алена Косторная/Георгий Куница Сергей Росляков оценил выступление фигуристов на Фестивале балетов на льду в Москве и рассказал о необычном способе создания произвольной программе на следующий сезон.

— Идея программы есть, витает у воздухе. Мы ее цепляем... из космоса. (смеется) То одну часть, то другую. Но пока анонсировать не буду.

У Алены изначально парное катание было как хобби, так как она не могла тренироваться в полную силу у Елены Германовны [Буяновой]. Это было по приколу, for fun. Сейчас настрой изменился, все уже по-рабочему. Прокат их получился не самым плохим, но и показал моменты, над которыми можно работать. Пара очень перспективная. Алена сказала, что можно зацепить медали Гран-при? Я бы оценил цели даже повыше. Моя цель на эту пару — попадание в основной состав сборной России.

Фигурное катание
Алена Косторная
1
0
Читайте также
В МИД РФ заявили о решении Германии выслать российских дипломатов
«РВ» показала бегущую от российского танка украинскую пехоту
23 апреля — Красная горка (Антипасха): что это за праздник и как его отмечать
Жителей 17 многоэтажек в Белгороде эвакуируют из-за взрывоопасного предмета
Популярное видео
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Косторная и Куница представили короткую программу на фестивале балетов на льду в Москве

Тренер Росляков отметил, что фигурист Ходыкин пользуется спросом у девочек