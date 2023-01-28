Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:31

Тренер Косторной рассказал, когда она станет олимпийской чемпионкой в парном катании

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российский тренер Сергей Росляков ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном решении Международного олимпийского комитета вернуть россиян на международные соревнования.

«Когда Косторная станет олимпийской чемпионкой в парном катании? Станет не раньше, чем нас допустят на Олимпийские игры. Лед тронулся? Прекрасно. Новости позитивные», — сказал Росляков.

Ранее бывший тренер Косторной Елена Буянова сообщила о том, что Алена ушла в парное катание к тренеру Сергею Рослякову.

Косторная в начале сентября перенесла операцию на бедре. В декабре фигуристка впервые выступила в парном катании в шоу Евгения Плющенко. Вместе с Георгием Куницей они катались в образах Золушки и Принца.

Алена Косторная
1
0
Читайте также
Белорусская биатлонистка Сола: «Нам нужно время, чтобы вернуться на Кубок мира»
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
На границе с Венгрией задержали притворявшегося женщиной уклониста с Украины
Аналитики предложили США четыре шага для завершения конфликта на Украине
«Русская весна» сообщила о ликвидации ВСУ собственного Су-25 под Крамоторском
Истребители Су-30 и Mirage 2000 разбились в Индии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фигурист Лутфуллин не думал о снятии с чемпионата Санкт-Петербурга

Чемпион Германии Старостин рассказал, что мечтал сменить спортивное гражданство