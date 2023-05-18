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Фигурное катание

18 мая, 09:52

Тренер Крылова считает успешным первый взрослый сезон танцевального дуэта Кагановской и Ангелопола

Алина Савинова
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Тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова оценила первый взрослый сезон танцевального дуэта фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

«Сезон был достаточно хороший. Все идет вперед. Прогресс должен быть, если есть работа, иначе это был бы труд в никуда. Мы первый сезон выступили на взрослом уровне, и это было для нас очень волнительно. Да, ребята еще молодые, они могли продолжить кататься по юниорам», — приводит ТАСС слова Крыловой.

В минувшем сезоне Кагановская и Ангелопол стали победителями финала «Гран-при России» по фигурному катанию в танцах на льду, набрав 203,65 балла по сумме двух программ.

Источник: https://tass.ru/sport/17776643
Фигурное катание
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