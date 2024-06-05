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Фигурное катание

Сегодня, 17:12

Тренер Лютиков рассказал, что Валиева в юном возрасте подверглась буллингу

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Игорь Лютиков рассказал, что в детстве спортсменка подверглась буллингу.

«Часов по 10 на льду с 10-минутным перерывчиком. Недели две-три это все длилось. Затем та мама-ответственная подошла ко мне и рассказала, что произошел такой вот инцидент с дракой. Но из ее слов я понял, что виноватой была Камила — якобы она не сдержалась. У нее еще в момент драки коньки в руках были», — цитирует тренера РИА «Новости».

Он отметил, что не сразу узнал об этой ситуации, так как девушка не рассказала об инциденте. Лютиков сообщил, что чувствовал свою вину за то, что не смог ее вовремя защитить. Тренер добавил, что эта ситуация повлияла на переход Валиевой в другую группу.

«А на самом деле ее травили. Она этими коньками от них отмахивалась, защищалась. Их двое-трое было, все девочки взрослее нее, а она одна. И ведь не рассказала ничего, сама решила разобраться. Представляете, какой характер сильный у девочки», — добавил тренер.

15 мая Навка сообщила, что 18-летняя фигуристка получила одобрение от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на выступление в ледовом шоу.

В последний раз на шоу Валиева появлялась 28 января в Петербурге.

Валиева возвращается! Она будет выступать на большом льду

Источник: https://rsport.ria.ru/20240605/valieva-1950646496.html
Фигурное катание
Камила Валиева
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