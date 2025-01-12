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Фигурное катание

Сегодня, 13:52

Тренер Малеиной и Самохина считает, что фигуристы неплохо выступили на Сахалине

Алина Савинова
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Тренер Денис Самохин оценил выступление танцоров Елизаветы Малеиной и Матвея Самохина в четвертых Российско-китайских зимних молодежных играх в Южно-Сахалинске.

«Результат Российско-китайских игр для ребят можно считать промежуточным, потому что сейчас вовсю идет подготовка к первенству России. Прокат в Южно-Сахалинске можно считать контрольным к главному старту сезона, с учетом накрывшего их на момент выступления джетлага его можно считать неплохим. С учетом временной разницы с Москвой в восемь часов было тяжеловато. Но в целом все нормально, видим, где добавлять, чтобы к началу февраля к поездке в Саранск быть полностью в боевом состоянии», — приводит ТАСС слова Самохина.

Малеина и Самохин победили в соревнованиях в Южно-Сахалинске, набрав по сумме двух программ 171,81 балла.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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