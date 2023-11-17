Тренер Медведевой рассказал о состоянии здоровья фигуристки после рассечения

Тренер фигуристки Варвары Медведевой Филипп Тарасов рассказал о состоянии здоровья спортсменки. 16 ноября Медведева, которая выступает в паре с Павлом Астаховым, получила рассечение на юниорском этапе «Гран-при России» в Самаре.

«Мы уже вернулись в Москву, возобновляем тренировки, Варя чувствует себя хорошо», — цитирует Тарасова РИА «Новости».

В ходе проката партнер уронил 16-летнюю спортсменку на лед. Несмотря на это, пара завершила свое выступление.