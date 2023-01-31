Тренер Мишин рассказал, есть ли у него любимчики среди фигуристов-учеников

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, есть ли у него любимчики среди воспитанников.

«Вы сравниваете работу тренера с выбором жениха. Нет какого-то одного! Надо приходить и заниматься. Возьмем группу юных фигуристов, и там есть самый лучший спортсмен. В конечном итоге самый лучший таковым не будет, лучшим будет кто-то другой, тот, кто сейчас второй-третий. Надо стараться заниматься со всеми, потому что такие метаморфозы происходят очень часто. Во-вторых, заниматься с кем-то одним и не обращать внимания на другого — это просто неэтично, неправильно», — приводит слова Мишина Sport24.