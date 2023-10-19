Мишина надеется увидеть Туктамышеву в больших турнирах: «У нее хорошее настроение!»

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала «СЭ» решение Елизаветы Туктамышевой приостановить спортивную карьеру.

«У нее планы выступать в шоу перед соревнованиями, участвовать в шоу у Плющенко. Дальше Лиза будет решать по ходу дела. Пока планы исключительно на шоу, больше ничего не знаю. Настроение у нее хорошее! Надеюсь, мы еще увидим Лизу в больших турнирах», — сказала Мишина «СЭ».

16 октября сообщалось, что Туктамышева выступит на церемонии открытия второго этапа «Гран-при России» в Омске, которая состоится в субботу, 21 октября.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.