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Фигурное катание

1 декабря, 23:12

Тренер Морозовой и Нарижного назвала причину распада танцевального дуэта

Анна Горшкова
Корреспондент
Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер танцевального дуэта Аннабель Морозовой и Дэвида Нарижного Ирина Жук рассказала о причинах распада пары.

«Дэвид отказался готовиться к чемпионату России в Америке, так как перед турниром осталось уже совсем немного времени. Это и послужило причиной распада пары», — приводит слова Жук ТАСС.

1 декабря The Skating Lesson сообщил, что пара Морозова и Нарижный распалась. Затем эту информацию подтвердил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Морозов и Нарижный начали выступать вместе с марта 2022 года. В нынешнем сезоне они становились победителями этапов «Гран-при России» в Москве и Казани.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Аннабель Морозов/Андрей Багин
Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный
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