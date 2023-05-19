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Фигурное катание

19 мая, 18:00

Тренер по фигурному катанию Александр Абт покинул академию Плющенко

Виктория Кравченко
Александр Абт.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Двукратный призер чемпионатов Европы, тренер Александр Абт ушел из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Абт доработал до марта 2023 года и отправился к своей семье, проживающей за границей.

О том, будут ли они когда-то продлевать сотрудничество, не сообщается. Однако известно, что специалист покинул академию на доброй ноте.

Абт является чемпионом России 2003 года. Он сотрудничал с Плющенко с 2020 года. В минувшем сезоне в его группе занимались Вероника Жилина, Софья Титова и другие. Он также работал с сыном Плющенко Александром.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230519/trener-1872988742.html
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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