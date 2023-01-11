Тренер рассказал о проблемах с обследованием сломавшей ногу фигуристки Рубцовой

Алексей Василевский, тренер Любови Рубцовой, сообщил, что детальное обследование перелома фигуристки пока невозможно.

«Полное обследование до конца провести не удалось из-за внутренней гематомы, — цитирует ТАСС Василевского. — Думаю, это произойдет не раньше чем через неделю. Она молодец, старается заниматься даже в этой ситуации, качает вторую ногу, занимается с резинками — пресс, спина. Уже на второй день начала, хотя я уговариваю ее не торопиться с этим».

13-летняя Рубцова перешла из группы Этери Тутберидзе в тренерский штаб Василевского в октябре 2022 года. Она считалась одной из самых перспективных спортсменок группы Тутберидзе в младшем возрасте.