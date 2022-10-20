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Фигурное катание

Сегодня, 12:54

Тренер рассказал, почему фигуристы Чикмарева и Янченков выступят на взрослом Гран-при

Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова Павел Слюсаренко сообщил, что спортсмены примут участие в турнире в рамках этапа Гран-при России в Сочи среди взрослых, так как Федерация фигурного катания на коньках России разрешила парам соревноваться в двух разрядах.

«Следующее соревнование — в Сочи по мастерам [спорта] на взрослом Гран-при, так как Федерация фигурного катания России разрешила парам выступать и по кандидатам в мастера спорта, и по мастерам», — сказал Слюсаренко ТАСС.

Этап Гран-при России в Сочи состоится с 28 по 30 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/16107233
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
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