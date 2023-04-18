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Фигурное катание

Сегодня, 14:30

Тренер рассказала о новой академии Татьяны Навки

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер академии Татьяны Навки Ирина Смирнова в интервью «СЭ» рассказала о работе в школе, куда перешла со своей группой в прошедшем сезоне.

— Ирина, почему вы выбрали академию Татьяны Навки? Все-таки «Наши надежды» — пока не самое известное имя в фигурном катании.

— Она не так давно открылась, — сказала Смирнова. — Когда школа открывается, если набирать своих детей, результат будет нескоро. Когда они поднимутся, когда вырастут? Поэтому школе проще взять тренера, у которого уже есть дети. У нас не было прямо желания куда-нибудь уйти, мы не искали вариантов. Озвучили в разговоре предложение, обсудили, разошлись. Но когда через некоторое время нам предложили конкретные условия, то мы уже восприняли все всерьез. Для нас это шаг к развитию. Не могу сказать, что нас что-то не устраивало на прошлом месте, но в руководстве «Армии фигурного катания» нас поддержали, сказали, что если мы считаем, что там нам будет лучше, то они нас отпускают. И отпустили нас очень по-доброму и по-хорошему, искренне желают нам дальнейшего развития. За что мы им очень благодарны.

— То есть конфликта у вас не было?

— Нет, конечно. Никаких конфликтов не было вообще за все время работы в «Армии». Это были два прекрасных рабочих сезона, «Армия фигурного катания» останется частью нашей жизни. Мы очень благодарны руководству академии за всю поддержку, которую они нам оказали.

— Сама Татьяна Навка вам звонила, насколько она участвует в процессе?

— Татьяна Александровна, конечно, лично приехала знакомиться с детьми и нашим тренерским штабом, через несколько дней после того, как мы пришли. Она всегда на связи и в курсе всего, что происходит в ее академии.

— Слышал, что ваши экс-коллеги Василевский с Лавренчук тоже могли в школе Навки оказаться.

— Да, я слышала, что они хотели прийти в академию Татьяны Александровны. Но по каким причинам сотрудничество не состоялось — я не знаю.

В минувшем сезоне подопечная Смирновой Виктория Морозова стала одной из шести девушек в мире, кто делает четверной риттбергер.

Ирина Смирнова (справа) со&nbsp;своей подопечной Викторией Морозовой. «Хотим, чтобы наши одиночницы катались до возраста Туктамышевой». Навка строит свою школу и собирается бросить вызов Тутберидзе и Плющенко

Фигурное катание
Татьяна Навка
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