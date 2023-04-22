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Фигурное катание

Сегодня, 16:05

Тренер Росляков отметил, что фигурист Ходыкин пользуется спросом у девочек

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Фото Global Look Press
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Российской тренер Сергей Росляков рассказал о поиске партнерши для фигуриста Дениса Ходыкина.

Ранее спортсмен выступал в паре с Дарьей Павлюченко, но их тандем распался. Специалист отметил, что на данный момент есть несколько кандидаток.

— Поиски продолжаются, девочки приезжают со всей России. Пробуем, но пока не определились. Вариантов достаточно много. Дарья Павлюченко тоже на связи, но пока не определилась со своим будущим, будет ли она возвращаться в спорт. У нас добрые, семейные отношения. Но сейчас она сама пока в раздумьях. Со здоровьем все в порядке, но пока не тренируется — посвящает себя другим вещам.

Почему сейчас сложно найти партнершу — это комплексная история, с которой сталкиваются все тренеры. Но для поиска рамок не ставим. Сейчас есть несколько кандидаток. Они сами на нас выходят, можно сказать, что Денис пользуется спросом у девочек.

Фигурное катание
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
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