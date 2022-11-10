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10 ноября, 09:36

Тренер Тарасовой и Морозова: «Ребята в неплохой форме для начала сезона»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер Павел Слюсаренко, работающий с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, рассказал о состоянии пары перед чемпионатом России.

«Те турниры, где мы вместе, я нахожусь на всех тренировках и соревнованиях, общаюсь с тренерским штабом, с ребятами, помогаю, чем могу, контакт у нас есть. На самом деле, ребята в неплохой форме для начала сезона, произвольную программу проехали очень достойно, есть над чем работать. Надеюсь, что к прыжковому турниру и чемпионату России ребята подойдут в оптимальной форме.

В личной беседе ребята попросили, если будет возможность, приехать перед чемпионатом России и потренироваться вместе, нашим ребятам и Вове с Женей это пошло бы только на пользу", — приводит слова Слюсаренко ТАСС.

6 ноября Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при России в Казани. Ранее пара заняла итоговое второе место на этапе Гран-при России в Москве.

Источник: https://tass.ru/sport/16286881
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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