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Фигурное катание

Сегодня, 18:40

Тарасова — о фигуристах Дэвис и Смолкине: «Они кто такие? Никто ими не интересуется»

Руслан Минаев
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о танцевальном дуэте Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

«Они кто такие? Какое место на чемпионате мира заняли, 12-е? Мы не знаем про восьмые, девятые и десятые места, что я буду про двенадцатые рассказывать, — цитирует Тарасову ТАСС. — Такие пары переходят куда хотят, никто ими не интересуется, переходят для лучших результатов. Они [Дэвис и Смолкин] уже каждый год переходят, если у них лучше будут результаты, мы только порадуемся».

Ранее The Skating Lesson сообщал, что фигуристы перешли в Академию Монреаля.

На чемпионате мира по фигурному катанию Дэвис и Смолкин заняли 12-е место в ритм-танцах, набрав 74,46 балла.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Татьяна Тарасова
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