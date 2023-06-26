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Сегодня, 15:22

Тарасова пожелала терпения Костомарову: «Он сильный духом человек!»

Тарасова отреагировала на видео тренировки Романа Костомарова на велотренажере
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала для «СЭ» появившееся видео тренировки олимпийского чемпиона Романа Костомарова на велотренажере.

«Видела это видео. Роман — сильный духом человек! Об этом нужно говорить! Хочу пожелать ему терпения и здоровья», — сказала Тарасова «СЭ».

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
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