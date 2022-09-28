Тарасова высказалась о повестках фигуристам Алиеву и Игнатову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о том, что Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову вручили повестки из военкомата.

«Я думаю, их нужно защитить, потому что они и так защищают родину. Ребята в основном составе сборной. Мы без них не сможем выступать на чемпионатах Европы и мира. Нужно отодвинуть их призыв на дальние сроки. Но нельзя сказать, чтобы их полностью освободили... Это будет неправильно для всех», — сказала Тарасова «СЭ».

23-летний Алиев — победитель чемпионата Европы-2020, чемпион России-2020. На Олимпийских играх 2018 года он занял седьмое место.

22-летний Игнатов взял серебро на чемпионате России-2021

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