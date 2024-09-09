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Фигурное катание

Сегодня, 17:43

Тренер Ушакова прекратила сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко»

Алина Савинова
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Тренер танцоров на льду Арина Ушакова рассказала, что больше не работает в академии «Ангелы Плющенко».

В июне фигуристка присоединилась к штабу Натальи Линичук в качестве тренера.

«Я прекратила сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко» по своей инициативе», — приводит ТАСС слова Ушаковой.

Ранее Ушакова выступала в дуэте с Максимом Некрасовым, вместе с которым стала победительницей первенства России среди юниоров (2021). В 2022 году спортсмены прекратили совместные выступления. Осенью 2023 года фигуристка встала в пару с Валерием Ангелополом, но дуэт распался в декабре этого же года.

Источник: ТАСС
Фигурное катание

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