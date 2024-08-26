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Фигурное катание

Сегодня, 13:54

Тренер Захаровой рассказала, что фигуристка выступит на турнире впервые за два года

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Анна Царева, тренер фигуристки Марии Захаровой, рассказала, что ее 16-летняя подопечная впервые за два года выступит на соревнованиях после травмы.

«Маша будет участвовать в соревнованиях. Она два года не выступала, первый старт будет на этой неделе. У нее травма была, поэтому она года два не каталась, сейчас восстанавливается и стартовать будет. У нее был стрессовый перелом ладьевидной кости правой ноги, ей даже операцию делали, у нее уже артроз начался.

На самом деле мы сами не ожидали, что это столько времени займет. Она 10 месяцев вообще на лед не выходила, тем летом она вышла, поскольку 10 месяцев не каталась — организм наотдыхался, то это начинало болеть, то другое. Можно сказать, прошлый год тоже не каталась. Она будет стартовать, мастера спорта будет защищать, не знаю, как пойдет», — цитирует Цареву ТАСС.

Последним стартом Захаровой было первенство Москвы 2022 года, на котором она заняла 6-е место.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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