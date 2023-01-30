Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Фигурное катание

Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:17

Тренер Зининой рассказал, что фигуристка вернется к тренировкам на этой неделе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер Алексей Василевский рассказал, когда фигуристка Анастасия Зинина, получившая травму на Кубке Первого канала, сможет вернуться к тренировкам.

«Сегодня Настю выписали из больницы, чувствует она себя нормально. Думаю, на этой неделе начнем постепенно втягиваться в тренировочный процесс», — приводит слова Василевского Metaratings.ru.

На Кубке Первого канала, который проходил 21 и 22 января, Зинина упала с тройного лутца и смогла покинуть лед только после помощи медиков, которые вышли на лёд для оказания помощи фигуристке. Позже тренер Зининой Юлия Лавренчук сообщила, что спортсменке удалось избежать перелома.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-zininoi-rasskazal-kogda-figuristka-vernyotsya-k-trenirovkam-223985/
Алексей Василевский
Фигурное катание
Анастасия Зинина
0
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
Кириллов сообщил об экспериментах США с ВИЧ-инфекцией на Украине
Президент Хорватии назвал невозможным возвращение Крыма Украине
Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года
Путин продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мишина рассказал, почему не боится перебоев с инвентарем в связи с санкциями