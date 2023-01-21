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Фигурное катание

Сегодня, 22:55

Тренер Зининой рассказал о состоянии здоровья фигуристки после падения на Кубке Первого канала

Иван Шитик
Корреспондент
Анастасия Зинина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Алексей Василевский, который является тренером травмировавшейся на Кубке Первого канала Анастасии Зининой, сообщил, что фигуристка не выступит в произвольной программе.

«Выступать она завтра не будет. Сейчас она в больнице, ей делают рентген. У Насти до этого была проблема с задней поверхностью правого бедра — микротравма, которая не позволяла ей работать в полную силу. Сейчас проблема с левым бедром», — рассказал Василевский ТАСС.

Ксения Гущина заменит Анастасию Зинину в составе команды «Нас не догонят» на Кубке Первого канала.

В субботу Зинина неудачно упала в короткой программе и не смогла закончить выступление, спортсменка покинула лед с посторонней помощью.

Анастасия Зинина
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Фигуристка Зинина испытывала проблемы с бедром перед Кубком Первого канала