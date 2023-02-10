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Фигурное катание

Сегодня, 18:03

Тренера фигуристок Уварова отправили в СИЗО за домогательства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренера и директора музея фигурного катания Андрея Уварова задержали по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней воспитанницы.

«В ходе расследования уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины было установлено, что в конце 2011 года в выставочном зале в районе «Тушино» во время занятий по рисованию обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, которой на момент совершения преступления было 7 лет», — приводит слова источника Regnum.

Следственный комитет возбудил первое уголовное дело на 47-летнего тренера и директора единственного музея фигурного катания в России Андрея Уварова еще 26 января. Причиной стали подозрения в домогательствах к несовершеннолетним девочкам, одна из которых недавно обратилась в полицию. На Уварова сразу завели уголовное дело, а его самого отправили в СИЗО в тот же день. Пока мужчина находится под стражей, следствие находит все новых жертв. 7 февраля очередная пострадавшая дала показания о домогательствах в ее адрес, это стало поводом для возбуждения ещё одного дела. А 9 февраля у следствия появились основания для третьего уголовного дела на Уварова: очередная девушка дала показания о событиях 11-летней давности.

Источник: https://regnum.ru/news/russia/3779146.html
Фигурное катание
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