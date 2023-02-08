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Фигурное катание

Сегодня, 17:33

Тренера по фигурному катанию Уварова подозревают в домогательствах в отношении бывшей ученицы

Алина Савинова
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В отношении тренера по фигурному катанию Андрея Уварова возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в совершении насильственных действиях сексуального характера, сообщает ИА REGNUM.

Поводом для возбуждения дела на 47-летнего Уварова стало обращение одной из его бывших учениц, которая рассказала о домогательствах со стороны мужчины на одной из тренировок. На момент произошедшей ситуации пострадавшей было 12 лет, но решилась рассказать об этом она только сейчас.

«По данным следствия, мужчина, который являлся тренером несовершеннолетней, не достигшей возраста 14 лет, в период с 2015 по 2016 год в спортивном зале совершил насильственные действия сексуального характера. В настоящий момент в отношении 47-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ. Часть «б» данной статьи предусматривает, что противоправные действия были совершены с применением угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. А также деяния могут быть совершены с особой жестокостью по отношению к потерпевшей», — приводит ИА REGNUM слова представителя правоохранительных органов.

Уваров также является директором единственного в России музея фигурного катания «Ледяной Олимп», который находится в Новогорске.

Источник: https://regnum.ru/news/accidents/3778324.html
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