Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:25

Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах», а Загитовой гадаем на грант! Превью сезона на YouTube-канале «Кваксель»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигуристы Макар и Александра Игнатовы.
Фото соцсети
Telegram Дзен

В преддверии старта серии «Гран-при России» в Магнитогорске на YouTube-канале «Кваксель» — большой анонс сезона с Бетиной Поповой и главными хайпожорами фигурного катания Владом Жуковым, Костей Лесиком и Димой Кузнецовым.

В предсезонном «Хайпожор шоу» мы оцениваем свадьбу Трусовой и Игнатова и спорим о стоимости возвращения Александры, гадаем на грант для шоу Алины Загитовой, спорим о Яне Рудковской, Арине Парсеговой и Софье Муравьевой и заключаем пари о возвращении россиян на международные старты (проигравший приходит в парике Этери Тутберидзе на соревнования).

А также, разумеется, обсуждаем главные интриги сезона.

Смотрите, комментируйте и оставляйте обратную связь.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Сегодня
Вчера
Неделя