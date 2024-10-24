Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах», а Загитовой гадаем на грант! Превью сезона на YouTube-канале «Кваксель»

В преддверии старта серии «Гран-при России» в Магнитогорске на YouTube-канале «Кваксель» — большой анонс сезона с Бетиной Поповой и главными хайпожорами фигурного катания Владом Жуковым, Костей Лесиком и Димой Кузнецовым.

В предсезонном «Хайпожор шоу» мы оцениваем свадьбу Трусовой и Игнатова и спорим о стоимости возвращения Александры, гадаем на грант для шоу Алины Загитовой, спорим о Яне Рудковской, Арине Парсеговой и Софье Муравьевой и заключаем пари о возвращении россиян на международные старты (проигравший приходит в парике Этери Тутберидзе на соревнования).

А также, разумеется, обсуждаем главные интриги сезона.

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