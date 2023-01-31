Трусова и Кондратюк примут участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание»

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание», сообщает ТАСС.

В список участников также добавились олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, серебряные призеры Олимпиады Евгения Тарасова и Владимир Морозов, призер чемпионата Европы Александр Самарин и действующая чемпионка России Софья Акатьева.

Мероприятие пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве, начало — 19:00 мск. В нем также примут участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряный призер этапа Гран-при Дарья Усачева и призер этапов Гран-при Майя Хромых.