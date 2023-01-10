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Фигурное катание

Сегодня, 15:41

Трусова и Кондратюк пропустят Кубок Первого канала

Алина Савинова
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова и олимпийский чемпион Марк Кондратюк пропустят Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Ранее стали известны составы участников турнира. Состав был сформирован по спортивному принципу. Для участия в Кубке Первого канала приглашены фигуристы-одиночники, которые заняли 1-8 места на чемпионате России.

Трусова не выступала на ЧР по фигурному катанию в Красноярске по медицинским показаниям. Кондратюк снялся с соревнований из-за травмы спины.

Также Кубок Первого канала пропустит российский фигурист Михаил Коляда.

В 2023 году Кубок Первого канала пройдет с 21 по 22 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

Фигурное катание
Александра Трусова
Марк Кондратюк
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