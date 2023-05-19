Трусова и Кондратюк проведут совместный отпуск на Пхукете

Российский фигурист Марк Кондратюк сообщил, что отправится в совместный отпуск с Александрой Трусовой на Пхукет в конце мая.

«Мы поедем в отпуск на Пхукет. Туда долго лететь? Мы готовимся к этому!» — сказал Кондратюк в шоу «Есть история» на YouTube-канале «Фигурка».

18-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).

19-летний Кондратюк — олимпийский чемпион в командном соревновании, чемпион Европы, чемпион России и бронзовый призер чемпионата России.